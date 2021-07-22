ننشر اعترافات قاتل والده أمام النيابة العامة في الإسماعيلية

تجرد "أبن " بمحافظة الإسماعيلية، من كافة المعايير الإنسانية والقرابة، تنظر إليه تعتقد أنه شاب يافع وعلى خلق، إلا أن الحقد والكراهية هم الساتر الحقيقي لوجهه وقلبه الشيطاني، حيث أقدم على قتل والده المسن الذي يعمل " ميكانيكي" طعنه بسبب تعاطي المخدرات أثناء مشادة كلامية نشبت بينهما في منزلهم الكائن بمنطقة الحكر دائرة ثان الإسماعيلية.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير أدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغًا بمقتل " ميكانيكي " بطعن نافذ بمنزله الكائن بمنطقة الحكر دائرة قسم شرطة ثان.



وعلي الفور انتقل العميد خالد حبيب رئيس مباحث الإسماعيلية، والرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، إلى محل الواقعة، وبالفحص تلاحظ وجود طعن نافذ ظاهرة بالجثة ودماء، وتبين أن المدعو يدعي" إبراهيم ويعمل " ميكانيكي سيارات بمنطقة الموقف الجديد ومقيم بدائرة القسم، وتبين من خلال التحريات أن وراء ذلك نجله المدعو " محمود " طالب جامعي، أن نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة دفعت الابن إلى قتل والده.



النيابة العامة واعترافات تفصيلة للمتهم



وتم ضبط المتهم وعرضه علي النيابة العامة "وقف الشاب وهو يبكي نادم علي مفاعله مع والده، قائلا اللي حصل يا باشا من أصدقاء السوء بسبب تعاطي المخدرات، انا معرفش عملت كده أزاي، بس هو اللي رفض إعطائي فلوس، وقلي انت عايز تشتري مخدرات مفيش فلوس تاني اطلع اشتغل واصرف علي نفسك، ودي كانت بداية المشادة الكلامية بيننا، وده كان أمام أشقائي، وبعد كده معرفش أزاي أقدمت علي طعنه وسقط أمامي وانهالت الدماء علي الأرض".



النيابة العامة: هل حرضك أحد على قتل والدك؟



رد المتهم قائلا لا يا فندم هو رفض إعطائي فلوس وهددني بالطرد من المنزل، وكان دائما يتهمني أنني بتعاطي المخدرات، والأسبوع الماضي طرد أحد أصدقائي من أمام المنزل، وقالي لو شفتك مع الواد ده تاني مترجعش البيت.



النيابة العامة: هل كنت دائم الخلافات مع والدك؟



المتهم لا بس هو لما حس أن أنا بقيت بطلب فلوس بصفة مستمرة منه، شك انني بتعاطي المخدرات، وهو شدد علي أشقائي عدم إعطائي فلوس لاي سبب من الأسباب، ونقل جميع أخباري له، وكان دائما يدخل في حياتي الشخصية.



النيابة العامة: مين كان متواجد لحظة الحادث؟



المتهم لما حصل مشادة كلامية بيني وبين والدي وتطورت الي مشاجرة كان أشقائي ومحدش توقع اني اطعن والدي وكانوا في حالة ذهول من الموقف اللي حصل إمامهم، لكن هما ملهمش دعوة خالص باللي حصل.



وتم استكمال التحقيقات وقررت النيابة حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لثلاجة مستشفي التل الكبير المركزي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة، وأخطار الأجهزة الأمنية لتمثيل الجريمة محل الواقعة.

