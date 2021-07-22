ضبط 8 نباشين والتحفظ على معداتهم بحملة مكبرة للسكرتير المساعد للدقهلية

ترأست منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية الملقبة بالمرأة الحديدية حملة مكبرة لضبط النباشين والتصدي لتلك الظاهر المنتشرة داخل شوارع مدينة المنصورة والتي تتسبب في سوء النظافة ومظهر غير حضاري جراء قيام النباشين فتح اكياس القمامة وبعثرتها في منتصف الشوارع وأسفرت الحملة عن ضبط 8 نباشين وتم التحفظ علي معداتهم 8 تروسيكلات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتحرير المخالفات اللازمة.



شارك بالحملة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والدكتور نادر محي رئيس جهاز نظافة المنصورة وفهمي علام مدير المتابعة بالجهاز وفريق من ادارة المركبات والشئون القانونية بالمحافظة.



ومن جانبه اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي أنه لا تهاون مع ظاهرة النباشين في الشوارع وإجراءات قانونية صارمة حتي القضاء علي هذه الظاهره والحملة مستمرة يوميًا.



وأشار " المحافظ " الي أن مدينة المنصورة ستصبح شوارعها خالية من القمامة والنباشين خلال الأشهر القليلة المقبلة تزامنا مع تطبيق منظومة الجمع من المنازل قريبًا.



وأكد " مختار " علي أن الجمع من المنبع سيبدأ خلال شهر أغسطس القادم بمنطقة غرب المنصورة كمرحلة أولي للقضاء علي ظاهرة الصناديق والقمامة بالشوارع والنباشين الذين شوهوا المنظر العام للمدينة.



كما كلف " المحافظ " المحاسب نادر محي رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره وفهمي علام مدير المتابعه بالجهاز بالمتابعة المستمرة علي مدار اليوم لرفع القمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للإنارة والحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع القمامه بعد رفعها اول باول.



وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد اعلن مساء اليوم عن تكليفه لرئيس جهاز نظافة المنصورة بحملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة والتجميل وأشار الي ان أعمال الجهاز أسفرت عن رفع ما يقرب من 450 طن قمامه في الفترتين الصباحيه والوسطي خلال اليوم الثالث من ايام عيد الاضحى المبارك شملت كافة شوارع مدينة المنصوره الرئيسيه والفرعية منها علي سبيل المثال شارع ( المشايه السفليه وحي الزعفران والجيش وقناة السويس والترعه وعبدالسلام عارف والنخله والجلاء وجيهان والجمهورية وأحمد ماهر وساميه الجمل ومدينة مبارك ومنطقة مجمع المحاكم والدراسات ).



وأضاف "مختار" أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن

