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ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الأهلي المخيب مع البنك الأهلي

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:50 م
الأهلي والبنك
الأهلي والبنك
ممدوح راشد
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تعادل النادي الأهلي، مع نظيره البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، إيجابيا بهدف لكل فريق.

الأهلي والبنك

وانتزع البنك الأهلي نقطة ثمينة من النادي الأهلي الطامح نحو مطاردة الزمالك، باحثا عن القمة التي يتصدرها الفارس الأبيض، نتيجة لوجود عدة لقاءات مؤجلة للفريق الأحمر.

ملخص مباراة الأهلي والبنك

وتقدم الأهلي على البنك بهدف اللاعب محمد مجدي أفشة بعدما تفنن لاعبو الأول في إهدار الفرص السهلة التي سنحت للفريق على مدار شوطي المباراة.

ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الأهلي على البنك الأهلي

الزمالك 61 نقطة

الأهلي 52 

المصري     43 

الاتحاد    41 

سموحة  40 

بيراميدز   40 

إنبي   38 

طلائع الجيش   37 

المقاصة   37 

الجونة  36 

سيراميكا 33 
الإسماعيلي   32 

غزل المحلة   32 

المقاولون العرب   29 

البنك الأهلي   26 
أسوان   25 

وادي دجلة   23 

الإنتاج الحربي   19 

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