مستشفى رشيد يستقبل شابان عقب إنقاذهم من الغرق أثناء الاستحمام ببركة غليون (أسماء)

استقبل مستشفي رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، شابان عقب انقاذهم من الغرق أثناء قضاء إجازة عيد الأضحي وقيامهم بالاستحمام في بركة غليون بمحافظة كفرالشيخ.



كانت قوات الإنقاذ النهري والأهالي بمحافظة كفر الشيخ، تمكنوا اليوم الخميس، من إنقاذ شابين من الغرق بمياه بركة غليون، أثناء قيامهما بقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك والاستحمام بمياه بركة غليون، وتم نقلهما لمستشفى رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم.



واستقبل مستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس كلا من: محمد محمود سعد ابو ريان 28 عاما، مصطفى سعد عبد الرحمن 32 عاما، مقيمان قرية بني بكار التابعة لمركز مطوبس، مصابين بحالة اختناق ادعاء اسفكسيا الغرق.



تم عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.