Advertisements

مستشفى رشيد يستقبل شابان عقب إنقاذهم من الغرق أثناء الاستحمام ببركة غليون (أسماء)

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
استقبل مستشفي رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، شابان عقب انقاذهم من الغرق أثناء قضاء إجازة عيد الأضحي وقيامهم بالاستحمام في بركة غليون بمحافظة كفرالشيخ.

كانت قوات الإنقاذ النهري والأهالي بمحافظة كفر الشيخ، تمكنوا اليوم الخميس، من إنقاذ شابين من الغرق بمياه بركة غليون، أثناء قيامهما بقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك والاستحمام بمياه بركة غليون، وتم نقلهما لمستشفى رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس كلا من: محمد محمود سعد ابو ريان 28 عاما، مصطفى سعد عبد الرحمن 32 عاما، مقيمان قرية بني بكار التابعة لمركز مطوبس، مصابين بحالة اختناق ادعاء اسفكسيا الغرق.

تم عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أخبار تهمك

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ ساعة و 6 دقيقة

ليس دونجا.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز لتعويض رحيل ساسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم الهداف

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ ساعة

أول تعليق من خالد جلال بعد التعادل المثير مع الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة سوبر إلى موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم هذه الصفقة

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:25 م

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

09:32 م

عاجل.. تعليق ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

09:35 م

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

04:36 م

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

08:56 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان