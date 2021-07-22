كارتيرون يطالب الزمالك بضم الهداف













حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة طلباته بشأن الموسم الجديد حيث كلب الديك الفرنسي تدعيم الخط الأمامي للفارس الأبيض.





كارتيرون يطلب ضم حسام حسن





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك آخر تطورات صفقات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك طلي من مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب تدعيم الخط الأمامي في الصيف الجاري.





وأكد المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من مسؤولي الزمالك التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة السكندري في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأشار المصدر إلى أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أبدى عدم اقتناع بمستوى النجم المغربي حميد أحداد ومروان حمدي مهاجما الفريق الأبيض.





وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي القلعة البيضاء في تسويق الثنائي في الصيف الجاري من أجل ضم صفقة هجومية متميزة لتعويض رحيل مصطفى محمد.



