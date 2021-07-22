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نجم سانتوس على أعتاب ميلان

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إيطالية أن ميلان الإيطالي اقترب من حسم صفقة جديدة من أجل تدعيم خط الهجوم في الفترة المقبلة.

وأفادت إذاعة روسينيرا الإيطالية بأن ميلان أصبح قريب من التعاقد مع البرازيلي كايو جورج نجم هجوم سانتوس البرازيلي.

وأوضحت الإذاعة الإيطالية أن كايو جورج البالغ من العمر 19 عاماً يلعب في مركز  قلب الهجوم ويبلغ طوله حوالي 182 سم وهو من اللاعبين الذين يتوقع منهم مستقبل كبير.

وأشارت الإذاعة الإيطالية إلى أن نجم منتخب البرازيل للشباب شارك في 77 مباراة حتى الآن مع سانتوس، سجل خلالهم 16 هدفا وصنع 4 أهداف آخرين.

ونقلت الإذاعة الإيطالية عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أسعار اللاعبين أن القيمة السوقية الحالية لكايو جورج تبلغ 12 مليون يورو.

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