"تسلا" تطلق حزمة القيادة الذاتية الكاملة

أعلنت شركة تيسلا، إطلاق حزمة القيادة الذاتية الكاملة الخاصة بها عبر الاشتراك الشهري، رغم بعدها واقعيا عن تقديم مستوى أعلى من الخامس.





وتتضمن حزمة القيادة الذاتية الكاملة المقدمة من شركة "تسلا"، عدة مزايا منها ملاحة Autopilot، والتغير الآلي للمسار، والركن الآلي، إلى جانب إمكانية الاستدعاء.





كما تشمل المزايا التعرف على الإشارات الضوئية، وقراءة الإشارات المرورية، حيث بيَنت تسلا، أن الميزات الممكنة حاليا للقيادة الذاتية تتطلب إشرافاً نشطاً من السائق ولا تجعل السيارة مستقلة.









وأكدت "تسلا" أن الحصول على الحزمة الجديدة من عملائها، يتطلب دفع اشتراك شهري بقيمة 199 دولار، أو 99 دولاراً للسيارات المزودة سابقاً بنظام Advanced Autopilot، كما سيحتاج بعض العملاء لترقية الكومبيوتر الخاص بسياراتهم مقابل 1,500 دولار قبل التمكن من الاشتراك الشهري.





وقالت الشركة، إن الاشتراك الشهري يستبدل الحزمة التي كانت تيسلا تقدمها مقابل 10000 دولار كدفعة واحدة للحصول على معظم ميزات الحزمة الحالية.



