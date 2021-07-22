سوزان نجم الدين تكشف عن أمنيتها في عيد الأضحى





أعربت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ عن اشتياقها الكبير لعائلتها وأولادها الذين يعيشون في أماكن مختلفة بعيد عنها.



ونشرت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها به، وعلّقت: "منذ عشرة أعوام وأنا أحلُم بمكانٍ واحدٍ يجمعني بعائلتي.. فها هي أمي وأخوتي كلّ منهم في بقعةٍ من تلك الأرض الواسعة وأولادي في آخر بقاعها .. وكلّ يعاني ما أعانيه من البعد والفقد والحرمان الذي أرهق أرواحنا.. فأصبحت خاويةً إلاّ من صوت الوجع والأنين والشوق والحنين ليومٍ يجمعنا من جديد علّنا نعيش معاً لنستعيد طعم الحياة السعيد..".



وأضافت سوزان: " فمتى يالله تلم شمل عائلتي التي أحب وأعشق لتكون جمعتُنا هي العيدُ الذي نتوق إليه ونحلم.. كل عام وأنتم وعائلاتكم معاً وبألف خير ".