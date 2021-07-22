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مصرع شخص غرقًا في ترعة الشيخ زايد بالبحيرة

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه غرقا في الحال، اليوم الخميس، بمياه ترعة الشيخ زايد التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي والإنقاذ النهري، ونقلها لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والي، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد باستقبال مستشفى حوش عيسى المركزي، محمد السيد علي الشاذلي، 26 عاما، مقيم عين شمس، جثة هامدة، ادعاء اسفكسيا الغرق في ترعة الشيخ زايد.


تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي والإنقاذ النهري، وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى حوش عيسي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان مستشفي رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، استقبل اليوم الخميس، شابان عقب انقاذهم من الغرق أثناء قضاء إجازة عيد الأضحي وقيامهم بالاستحمام في بركة غليون بمحافظة كفرالشيخ.

وكانت قوات الإنقاذ النهري والأهالي بمحافظة كفر الشيخ، تمكنوا اليوم الخميس، من إنقاذ شابين من الغرق بمياه بركة غليون، أثناء قيامهما بقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك والاستحمام بمياه بركة غليون، وتم نقلهما لمستشفى رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس كلا من: محمد محمود سعد ابو ريان 28 عاما، مصطفى سعد عبد الرحمن 32 عاما، مقيمان قرية بني بكار التابعة لمركز مطوبس، مصابين بحالة اختناق ادعاء اسفكسيا الغرق.

تم عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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