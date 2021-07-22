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طرح البوستر الرسمي لمسرحية "ياما في الجراب يا حاول"

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرح المخرج مجدي الهواري البوستر الرسمي لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "الهواري" قائلا: "بسم الله ولاقوة الا بالله 🙏🤗
#ياما_في_الجراب_ياحاوي
للخالد #بيرم_التونسي
والموسيقار الراحل #احمد_صدقي ♥️
من اول يوم شغل وانا بفكر في البوست ده علشان اشكر كل الناس 🙏اللي تعبت ولسه بتتعب علشان تشوفوا حاجة حلوة تليق بحضرتكم وبالاسم ده #CairoShow ♥️
اللي وعدكم يكمل كبير 👌🤗 ولسه... بإذن الله 🙏
بكل العروض اللي قدمها ونجومها 🤗🤩
الفنانين دول لسه شغالين لحد النهارده بطاقة وحماس.. حتي في العيد !! يعني حضرتكم بتعيدوا وهما بيشتغلوا علشانكم 🙏🤗
اشكر كل فريق العمل من الفنانيين والنجوم 🤩والبوست ده في حب الناس دول ".

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.



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