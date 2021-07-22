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أسعار النفط ترتفع بدعم توقعات لشح أكبر بالإمدادات

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس نحو 1.5 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب حققتها في الجلسات الثلاث السابقة بفضل توقعات بشح أكبر للإمدادات خلال 2021 في الوقت الذي تتعافى فيه الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا.

وبلغ خام برنت عند التسوية 73.79 دولار للبرميل، مرتفعا 1.56 دولار أو ما يعادل 2.2 بالمئة، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.91 دولار للبرميل عند التسوية مرتفعا 1.61 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة.

وقال فيل فلين كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب “موت الطلب كان أمرا مبالغا فيه كثيرا…الطلب لن يذهب بعيدا، لذا فنحن مجددا نتطلع إلى سوق شديدة الشح”.

وأبرم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، هذا الأسبوع اتفاقا لزيادة إمدادات الخام 400 ألف برميل يوميا كل شهر في الفترة من أغسطس آب إلى ديسمبر لتهدئة الأسعار وتلبية الطلب المتنامي.

لكن الطلب ما زال بصدد التفوق على العرض في النصف الثاني من العام.

وقال مورجان ستانلي في النهاية، فإن تعافي الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل على مساره الصحيح على الأرجح، وبيانات المخزون تظل مشجعة، وحساباتنا تظهر شحا في النصف الثاني كما نتوقع أن تظل أوبك متماسكة”.

وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف إن روسيا ربما تبدأ عملية حظر صادرات البنزين الأسبوع القادم إذا ظلت أسعار الوقود في البورصات المحلية عند مستوياتها الحالية، مما يشير إلى المزيد من شح إمدادات النفط مستقبلا.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ارتفعت على غير المتوقع 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، لتصعد للمرة الأولى منذ مايو.

كما يتوقع محللو باركليز سحبا أسرع من المتوقع لمخزونات الخام العالمية لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، مما شجع البنك على رفع توقعات أسعار النفط في 2020 بواقع ثلاثة إلى خمسة دولارات إلى متوسط 69 دولارا للبرميل.

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