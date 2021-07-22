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نور بمكياج ملفت في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة اللبنانية نور صورة لها،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بلوك جديد ومختلف.


وخطفت نور اللبنانية، الأنظار، بشكل جمالي، حيث ظهرت وهي ترتدي بلوزه باللون الأسود، ووضعت مكياج هادئ ومناسب لملامحها، ووضعت كنتور وكريم اساس وكونسلير وروج هادئ، وبلاشر وردي، وكان الماكياج من شريف طانيوس.

يذكر أن آخر أعمال نور اللبنانية كان مسلسل "ضل راجل "والذي عرض في رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة ياسر جلال، ونور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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