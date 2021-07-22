بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

أنهى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من الأسماء الراحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ومن المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط ورئيس النادي جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع بيتسو موسيماني المدير الفني، من أجل معرفة الأسماء الراغب في خروجها من التتش.





وبات المدير الفني، مستقر بشكل تام على رحيل كل من مروان محسن والكونغولي والتر بواليا وأجايي ووحيد.





من ناحية أخرى منح المدير الفني الضوء الأخضر، من أجل رحيل سعد سمير وناصر ماهر لعدم الاعتماد عليهم بشكل كامل، حيث يترك الأمر للنادي، سواء رحيلهم على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.







