وائل كافوري بأحدث اطلالاته عبر إنستجرام





فاجأ الفنان وائل كفورى، جمهوره بظهوره بإطلالة مميزة حيث نشر عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، مجموعة صور له من خلال كليبه الأخير "لسه بتوحشني".



وفور طرح الأغنية عبر جميع التطبيقات الغنائية تصدرت جميع التطبيقات ومحركات البحث عبر جوجل، وأعرب جميع رواد السوشيال ميديا عن سعادتهم بالأغنية التي جمعت بين ثنائي من أنجح المطربين في مصر ولبنان، ووصفها بهدية العيد مؤكدين على وصول العيد بهذه الأغنية.



جدير بالذكر أن أغنية "برضه بتوحشني"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي ومن إنتاج شركة روزام وهندسة صوتية أمير محروس.