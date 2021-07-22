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بهذه الطريقة تروج نادين نسيب لمسلسلها صالون زهره

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة نادين نسيب صوره لها من مسلسلها الجديد "صالون زهره"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،وعلقت عليها قائلًا:"صالون زهره قريبًا علي شاهد".

ويبدأ عرض المسلسل أوائل شهر أغسطس عبر منصة "شاهد Vip"، ويتألف من 15 حلقة، وهو من كتابة ندين جابر، ومن إخراج جو بو عيد، وبطولة إلى جانب نجيم والنهار مجموعة من النجوم أبرزهم: طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.

العمل اجتماعيّ يدور في فلك قصص النساء، ويطرح قضاياهن وهواجسهن بأسلوب كوميديّ ودراميّ معًا، وقد صوّر الجزء الأكبر منه في أحد أحياء بيروت الشعبية، حيث تمّ تجهيز الشارع بشكل كامل ليتناسب مع أجواء المسلسل الذي يُتوقع أن يحمل التجدّد والجرأة في الطرح والمعالجة.

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