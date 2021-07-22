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عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في فخ التعادل الإيجابي أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عنف اللاعبين عقب نهاية المباراة بصورة كبيرة.

وأضاف: "مدير الكرة اتهم اللاعبين بالتقصير والتهاون في ضياع ثلاث نقاط هامة بالدوري المصري، بسبب التسارع في إهدار الفرص".

وتابع: "سيد عبدالحفيظ لم يكتف بالتعنيف فقط ولكنه أبلغ اللاعبين بأن هناك عقوبات سيتم توقيعها على كل لاعب، موضحًا أن العقوبة ستتضاعف حال ضياع نقاط جديدة".

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