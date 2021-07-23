Advertisements

بالصور.. تحضيرات تامر حسني لحفلات عيد الأضحى

الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:16 ص
مي مرسي
Advertisements
شارك النجم تامر حسني، عدد من الصور من تحضيراته، لحفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "حسني" قائلا: "من تحضيرات أغاني حفلة العلمين أمس وأبو ظبي غدًا ان شاء الله".

وتألق النجم تامر حسنى بشكل كبير فى الحفل الفنى الضخم الذى أحياه فى مدينة العلمين الجديدة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل الذى شهد حضورا جماهيريا ضخما، فى ظل تصميم المسرح بشكل جديد ومميز، إذ ظهر تامر وهو يقف على منصة معلقة وسط المسرح وترتفع عنه بشكل مميز.
بالصور.. تحضيرات تامر حسني لحفلات عيد الأضحى
بالصور.. تحضيرات تامر حسني لحفلات عيد الأضحى
بالصور.. تحضيرات تامر حسني لحفلات عيد الأضحى
بالصور.. تحضيرات تامر حسني لحفلات عيد الأضحى
بالصور.. تحضيرات تامر حسني لحفلات عيد الأضحى
بالصور.. تحضيرات تامر حسني لحفلات عيد الأضحى
بالصور.. تحضيرات تامر حسني لحفلات عيد الأضحى
بالصور.. تحضيرات تامر حسني لحفلات عيد الأضحى

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ثاني أيام عيد الاضحي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يوم

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم ملف الصفقات الجديدة في الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ 37 دقيقة

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

استعدادات خاصة لحفل تامر حسني ثاني أيام العيد في أوبرا دبي

شاهد بالصور.. البروفة الأخيرة لحفل حكيم بالساحل الشمالي

تفاصيل حفل تامر حسني المرتقب في استاد القاهرة

تعرف على موعد حفل تامر حسني في ستاد القاهرة الدولي

طرح البوستر الرسمي لفيلم تامر حسني "الفلوس" (صور)

تعرف على موعد حفل الفنان تامر حسني المقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 ص

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

10:40 م

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

11:08 م

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

09:25 م

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

10:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان