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بالصور.. تحضيرات تامر حسني لحفلات عيد الأضحى
الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:16 ص
مي مرسي
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شارك النجم تامر حسني، عدد من الصور من تحضيراته، لحفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب "حسني" قائلا: "من تحضيرات أغاني حفلة العلمين أمس وأبو ظبي غدًا ان شاء الله".
وتألق النجم تامر حسنى بشكل كبير فى الحفل الفنى الضخم الذى أحياه فى مدينة العلمين الجديدة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل الذى شهد حضورا جماهيريا ضخما، فى ظل تصميم المسرح بشكل جديد ومميز، إذ ظهر تامر وهو يقف على منصة معلقة وسط المسرح وترتفع عنه بشكل مميز.
وكتب "حسني" قائلا: "من تحضيرات أغاني حفلة العلمين أمس وأبو ظبي غدًا ان شاء الله".
وتألق النجم تامر حسنى بشكل كبير فى الحفل الفنى الضخم الذى أحياه فى مدينة العلمين الجديدة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل الذى شهد حضورا جماهيريا ضخما، فى ظل تصميم المسرح بشكل جديد ومميز، إذ ظهر تامر وهو يقف على منصة معلقة وسط المسرح وترتفع عنه بشكل مميز.
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