الري: إلقاء المخلفات بمصرف مرجا أدى إلى إرتفاع منسوب المياه بالمصرف

أكدت وزارة الموارد المائية والري قيام بعض الافراد بإلقاء مخلفات بمصرف مرجا أمام التغطية الواقعة بزمام هندسة صرف جنوب المنزلة.



وقالت الوزارة - في بيان لها - إن إلقاء المخلفات بالمصرف أدي إلى إرتفاع منسوب المياه بالمصرف أمام التغطية.



وأشارت الوزارة خلال البيان الى أنه تم انتقال طاقم إشراف الهندسة على الفور وتم التطهير أمام التغطية وشبك الاعشاب بمدخل التغطية وغرف التفتيش بمعدات الإدارة مؤكدة أنه تم حسم المشكلة وأن المناسيب انخفضت.



