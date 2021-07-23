شاهد.. وصلة رقص لفيفي عبد تحية لأهالي العراق (فيديو)

شاركت الفنانة فيفي عبده، فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "عبده" في الفيديو وهي ترقص، بفستان صيفي متألق، ووجهت رسالة لأهالي العراق حيث كتبت قائله: "‏تحياتي للعراق يا جماعة بحبها من كل قلبي أس كوزمي".يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.