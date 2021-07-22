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بنك أوف أيرلاند يستحوذ على شركة للوساطة المالية مقابل 440 مليون يورو

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
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 أعلنت مجموعة بنك أوف أيرلاند جروب المصرفية الأيرلندية عن شراء شركة الوساطة المالية “ديفي”، الموجود مقرها في العاصمة دبلن، بعد أربعة أشهر من تعرض الشركة لفضيحة انتهت بعرضها للبيع.

وقالت مجموعة بنك أوف أيرلاند “إنها ستشتري الشركة بقيمة استثمارية قدرها 440 مليون يورو “518 مليون دولار”، حيث سيتم سداد ثلاثة أرباع القيمة عند اتمام الصفقة، والمنتظر أن يحدث خلال 2022، في حين سيتم سداد الجزء الأخير بعد عامين من موافقة مساهمي “ديفي” على تلبية مجموعة من المعايير”.

وأشارت وكالة “بلومبرج” للأنباء إلى أنه سيتم دفع 40 مليون يورو إضافية بدءا من 2025 على أساس أداء شركة الوساطة في المستقبل.

وقالت فرانسيسكا ماكدوناه الرئيس التنفيذي لبنك أوف أيرلاند جروب “نرى استمرار العلامة التجارية “ديفي” وهيكلها الإداري تحت مظلة بنك أوف أيرلاند”.

كانت شركة ديفي طلبت عروض شراء لأسهمها في مارس الماضي، بعد استقالة كادر من كبار مسؤوليها في ظل تحقيقات للبنك المركزي الأيرلندي في ممارسات الشركة.

وشملت القضية قيام مجموعة من موظفيها بما في ذلك مسؤولون كبار، بشراء سندات من أحد العملاء لحسابهم الشخصي بدون معرفة العميل أنهم كانوا المشترين.

وتم تغريم الشركة أربعة ملايين يورو، في حين وصف مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا هذا السلوك من جانب المديرين بأنه وصمة عار.

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