عودة المواقع الإلكترونية الكبرى للخدمة بعد تعطلها لفترة وجيزة بسبب انقطاع الإنترنت

عادت العديد من المواقع الإلكترونية الكبرى للخدمة بعد انقطاعها لفترة وجيزة بعد أن قالت Akamai، وهي شبكة توزيع محتوى، أو CDN، والتي تساعد في نقل البيانات عبر الإنترنت، على موقعها الإلكتروني إنها تحقق في "مشكلة ناشئة في خدمة Edge DNS".





وقالت الشركة إنها تتوقع تقديم تحديث عن انقطاع الخدمة حوالي الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت الشرقي.





ومواقع Delta Air Lines، و British Airways، Capital One، Go Daddy Vanguard،UPS، LastPass، AT&T و Costco كانت من بين مواقع الويب التي يتم تحميلها ببطء أو تظهر "فشل DNS".





وتظهر بعض حالات الانقطاع مترجمة، مما يعني أن بعض المستخدمين قد يكونون قادرين على الوصول إلى المواقع بينما لا يستطيع الآخرون ذلك.





ويعني انقطاع الخدمة في دلتا أن العملاء لا يمكنهم تسجيل الوصول لرحلات الطيران أو البحث عن الأسعار عبر الإنترنت ، لكن الشركة قالت إنه يمكن للعملاء تسجيل الوصول مع وكيل دلتا في المطار.





وقالت رسالة على موقع Delta الإلكتروني: "نحن نواجه مشكلات فنية مؤقتة لخدمة عملائنا على موقع delta.com وتطبيق Fly Delta للجوّال". "نعتذر عن التأخير ، ونعمل على استعادة الموقع في أسرع وقت ممكن."