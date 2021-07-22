Advertisements

عودة المواقع الإلكترونية الكبرى للخدمة بعد تعطلها لفترة وجيزة بسبب انقطاع الإنترنت

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
عادت العديد من المواقع الإلكترونية الكبرى للخدمة بعد انقطاعها لفترة وجيزة بعد أن قالت Akamai، وهي شبكة توزيع محتوى، أو CDN، والتي تساعد في نقل البيانات عبر الإنترنت، على موقعها الإلكتروني إنها تحقق في "مشكلة ناشئة في خدمة Edge DNS".

وقالت الشركة إنها تتوقع تقديم تحديث عن انقطاع الخدمة حوالي الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت الشرقي.

ومواقع Delta Air Lines، و British Airways، Capital One، Go Daddy Vanguard،UPS،  LastPass، AT&T و  Costco كانت من بين مواقع الويب التي يتم تحميلها ببطء أو تظهر "فشل DNS".

وتظهر بعض حالات الانقطاع مترجمة، مما يعني أن بعض المستخدمين قد يكونون قادرين على الوصول إلى المواقع بينما لا يستطيع الآخرون ذلك.

ويعني انقطاع الخدمة في دلتا أن العملاء لا يمكنهم تسجيل الوصول لرحلات الطيران أو البحث عن الأسعار عبر الإنترنت ، لكن الشركة قالت إنه يمكن للعملاء تسجيل الوصول مع وكيل دلتا في المطار.

وقالت رسالة على موقع Delta الإلكتروني: "نحن نواجه مشكلات فنية مؤقتة لخدمة عملائنا على موقع delta.com وتطبيق Fly Delta للجوّال". "نعتذر عن التأخير ، ونعمل على استعادة الموقع في أسرع وقت ممكن."

أخبار تهمك

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرار ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعليق ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

11:08 م

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

10:32 م

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

09:25 م

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

10:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان