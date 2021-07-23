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مروان موسى يعلن عن حفل غنائي له بمسرح الزمالك (تفاصيل)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن مطرب الراب مروان موسى، عن حفله الغنائي بمسرح الزمالك، وذلك يوم 6 أغسطس المقبل.

وشارك مروان موسى في حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد الذي تنظمه مصر، حيث كان قام بالغناء بصحبة تامر حسني الجديدة أغنيته "ارفع ايدك" المُصممة خصيصًا لحفل الافتتاح ".

وتصدر مروان موسى التريند، عقب حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد، والتي تألق بها وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور، من خلال مشاركة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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