عاجل.. قرار ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحه من التدريبات الجماعية غدا الجمعة، عقب التعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق.





وقرر بيتسو موسيماني، مواصلة التدريبات غدا الجمعة، على ملعب مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها في السابعة من مساء الأحد المقبل على استاد "الأهلي وي" بالسلام، في اللقاء المؤجل من منافسات بطولة الدوري





وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتها على استاد "الأهلي وي" بالسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري المصري، حيث تقدم الأحمر أولا عن طريق محمد مجدي أفش ة، وتعادل البنك قبل نهاية المباراة عن طريق كريم بامبو





ورفع الأهلي رصيده للنقطة ٥٢، في المركز الثاني وله ٣ مباريات مؤجلة، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد ٦١ نقطة.



