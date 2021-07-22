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فان جال يقترب من تدريب هولندا

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، توصل إلى اتفاق مع المدرب، لويس فان غال، لقيادة المنتخب "البرتقالي" خلفا لفرانك دي بور، المستقيل من منصبه.

وذكرت صحيفة "دي تليغراف"، أن المدرب الهولندي فان غال (69 عاما)، وافق على قيادة منتخب بلاده "الموهوب وقليل الخبرة" في كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد الهولندي وفان غال "توصلا للتو إلى اتفاق يقضي ببدء فان غال لولايته الثالثة على رأس المنتخب الهولندي".

وأضافت أن فان غال سيعود عن قرار اعتزاله التدريب، الذي اتخذه في يناير 2017.

ويأتي تعيين فان غال بعد استقالة دي بور أواخر الشهر الماضي، بعد إقصاء منتخب هولندا من ثمن نهائي كأس أوروبا 2020 على يد جمهورية التشيك.

وكان فان غال، تسلم تدريب منتخب هولندا في المرة الأولى في الفترة بين 2000 و2002، قبل أن يعود للمرة الثانية في الفترة من 2012 حتى 2014 ليقود منتخب "الطواحين" لاحتلال المركز الثالث في مونديال البرازيل 2014، وانتقل بعدها لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن تمت إقالته بعد يومين من فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2016.


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