أعلن الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس، تعاقده مع الدولي البرازيلي السابق باولينيو دون تحديد القيمة المالية أو مدة التعاقد.



ونشر الأهلي مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر تحت عنوان "تتحقق الأماني، بتشكيل بعض الكلمات" وظهرت فيه عبارة "خلصوا مع باولينيو".



وانفصل لاعب الوسط البرازيلي بالتراضي الشهر الماضي عن نادي جوانجزو إف.سي بطل الدوري الصيني الممتاز ثماني مرات.



وأعلن جوانجزو حينها أن العلاقة بين الطرفين انتهت قبل عامين من موعد انتهاء العقد بينهما بسبب تعقيدات سببتها القيود المطبقة لاحتواء العدوى بفيروس كورونا.



وأمضى باولينيو (32 عاماً) فترتين ناجحتين في صفوف النادي الصيني عندما ساعده في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في 2015 ولقب الدوري الصيني الممتاز في 2015 و2016.



وبعد ذلك غادر للانضمام إلى برشلونة الإسباني لموسم واحد ثم عاد إلى الصين في 2018 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري المحلي في 2019 كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري.



ولم يتمكن باولينيو، لاعب توتنهام هوتسبير السابق، من اللعب لناديه خلال الموسم الحالي بسبب قيود السفر.



وتنافس الأهلي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري السعودي، مع عدة أندية سعودية وخليجية وأوروبية على التعاقد مع باولينيو الذي بات صفقة مجانية بعد رحيله عن جوانجزو.