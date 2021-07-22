تطورات مفاجئة في صفقة الأهلي السحرية

لا يزال يرغب مسؤولو النادي الأهلي، في التعاقد مع النجم الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي خلال الفترة المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية، عن رغبة الأوروجوياني جاستون سيرينو فى الانتقال للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة والرحيل عن صفوف صن داونز.





ويرغب سيرينو يرغب فى الحصول على ما يوازي 17 مليون جنيه مصري فى الموسم الواحد، وهو ما لا يجده فى صن داونز.





ويسعي النادي الأهلي للحصول على خدمات سيرينو، إلا أن إدارة صن داونز ترفض رحيله بسبب الاختلاف على قيمة الصفقة المنتظرة مقابل الاستغناء عنه.





وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولو القلعة الحمراء أغلقوا ملف سيرينو منذ فترة طويلة، وذلك بسبب ارتفاع سن اللاعب.





وتابع المصدر، أن مستوى سيرينو تراجع الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ مع صن داونز، وهو ما ساهم فى التراجع عن التعاقد معه.





وأشار المصدر، أن هناك أكثر من لاعب مُرشح للأهلي الفترة المقبلة ويتم المفاضلة بينهم لاختيار أحدهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



