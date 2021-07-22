Advertisements

روسيا: معلومات تشير إلى تعاون الولايات المتحدة مع "داعش" في أفغانستان

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 أكدت وزارة الخارجية الروسية وجود معلومات كافية تشير إلى تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - "أثارت لدينا تحليقات مروحيات لم تحمل أي علامات تسجيل وتم رصدها منذ العام 2017 داخل مناطق أنشطة مسلحي داعش، خاصة شمال أفغانستان أسئلة كثيرة".


وتابعت: "بحسب مصادر أفغانية، جرى من خلال هذه الطائرات تزويد تشكيلات داعش بتعزيزات بالقوة الحية والأسلحة والذخائر. كما تم بواسطتها نقل القتلى والجرحى بين الإرهابيين من ميادين القتال".


وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه المعلومات تم كشفها مرارا وهي تتطلب اهتماما من قبل المؤسسات الدولية، موضحة: "لم يكن ممكنا القيام بمثل هذه الأنشطة دون علم الولايات المتحدة والناتو اللذين يسيطران بشكل كامل على المجال الجوي لأفغانستان".


لفتت متحدثة الخارجية الروسية إلى أنه تم تسجيل "ضربات دقيقة من قبل القوات الجوية الأمريكية إلى مواقع عناصر طالبان الذين خاضوا معارك مع داعش".


وأردفت: "مثل هذه البراعة تشير إلى بشكل لا بس فيه إلى وجود تعاون. نعتقد أن هذه المعلومات كافية للتوصل إلى استنتاج حول التعاون بين الولايات المتحدة ومسلحي داعش".


وسبق أن قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زمير كابولوف، خلال فعالية لندوى "فالداي" للحوار، إن روسيا تلقت معلومات حول حقائق دقيقة لتعاون مجموعة القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة مع تنظيم "داعش" في الأراضي الأفغانية.

أخبار تهمك

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

11:08 م

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

10:32 م

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

09:25 م

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

10:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان