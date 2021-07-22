رسميًا.. السد القطري يُعلن تعاقده مع آندريه أيو





أعلن نادي السد القطري تعاقده رسميًا مع الغاني أندريه أيو في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادي سوانزي سيتي الإنجليزي.





ونشر النادي القطري عبر حسابه بموقع التواصل تويتر فيديو التعاقد مع اللاعب الغاني لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر.





وجاء توقيع النادي القطري مع اللاعب الغاني بعد اجتياز الفحص الطبي الذي وقع عليه اليوم الخميس.









وأكد اللاعب الغاني بأنه اختار الانتقال لنادي السد من أجل استكمال مسيرة والده والفوز بالألقاب.



