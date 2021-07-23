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أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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تستمر حالة التذبذب العرضي فى أسعار الذهب ليستقر المعدن الأصفر في بداية التعاملات أخر أيام عيد الأضحي اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، في سوق الصاغة لتصبح الأسعار كالتالي:

أسعار الذهب في مصر:

سعر جرام عيار 21 سجل 790 جنيهًا.
سعر جرام عيار 24 سجل 901 جنيها. 
سعر جرام عيار 18 سجل 766 جنيها. 
سعر الجنيه الذهب 6304 جنيها. 


أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب الخميس 22 يوليو لتقترب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر اليوم.

وبحلول الساعة 05:14 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1799.18 دولار للأونصة، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 12 يوليو عند 1793.59 دولار الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1799.20 دولار للأونصة.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة 0.3% إلى 25.15 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.5% مسجلا 2667.44 دولار، وهبط البلاتين 0.3% إلى 1076.91 دولار للأونصة.

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