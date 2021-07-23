أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

استقرت أسعار الدولار في مصر مع تعطل البنوك في رابع أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، بعد أن أعلن البنك المركزي عن عمل البنوك الأحد الماضي على عكس باقى الوزارات والهيئات الحكومية التى بدأت أجازتها من يوم السبت الماضي بقرار رئاسي وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في مصر:





سعر الدولار في البنك المركزي





15.64 جنيه للشراء.





15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري





15.62 جنيه للشراء.





15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر





15.64 جنيه للشراء.





15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك عودة





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.