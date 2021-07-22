مواعيد عمل البنوك في مصر عقب أجازة عيد الأضحى المبارك

تساءل الكثيرون عن موعد عودة البنوك المصرية للعمل مجددا، عقب الانتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك 2021.





موعد عمل البنوك المصرية





وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021 المبارك، والتي وافقت الاثنين المقبل 19 يوليو 2021.





انتهاء أجازة البنوك المصرية





وأوضح "المركزي" أن البنوك المصرية تعود إلى العمل مجددا من الأحد المقبل الموافق الـ25 من يوليو 2021، بعد انتهاء الأجازة المحددة، والتي كان آخرها اليوم، إلى جانب الجمعة والسبت الأجازتين الأسبوعيتين.

عيد الأضحى 2021 وأجازة البنوك





وأصدر البنك المركزي عدة تعليمات خلال عيد الأضحى المبارك بتغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش، بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات.





ومن المقرر أن يعود العاملون في البنوك المصرية من يوم الحد المقبل، للعمل بشكل اعتيادي كما كان قبل أجازة عيد الأضحى، ووفق مواعيد العمل الرسمية.



