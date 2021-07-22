Advertisements

مواعيد عمل البنوك في مصر عقب أجازة عيد الأضحى المبارك

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:28 م
البنوك المصرية
البنوك المصرية
Advertisements
تساءل الكثيرون عن موعد عودة البنوك المصرية للعمل مجددا، عقب الانتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك 2021.

موعد عمل البنوك المصرية

وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021 المبارك، والتي وافقت الاثنين المقبل 19 يوليو 2021.

انتهاء أجازة البنوك المصرية

وأوضح "المركزي" أن البنوك المصرية تعود إلى العمل مجددا من الأحد المقبل الموافق الـ25 من يوليو 2021، بعد انتهاء الأجازة المحددة، والتي كان آخرها اليوم، إلى جانب الجمعة والسبت الأجازتين الأسبوعيتين.
 
عيد الأضحى 2021 وأجازة البنوك

وأصدر البنك المركزي عدة تعليمات خلال عيد الأضحى المبارك بتغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش، بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات.

ومن المقرر أن يعود العاملون في البنوك المصرية من يوم الحد المقبل، للعمل بشكل اعتيادي كما كان قبل أجازة عيد الأضحى، ووفق مواعيد العمل الرسمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنك المركزي المصري اجازة عيد الاضحى 2021 أجازة عيد الاضحى المبارك أجازة عيد الاضحى

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 22 ساعة

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

غدا.. البنوك تعاود العمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

"المركزي" يعلن مواعيد أجازة عيد الأضحي المبارك بالبنوك المصرية

تبدأ من الخميس.. 5 أيام إجازة رسمية للبنوك بمناسبة عيد الأضحى

مواعيد عمل البنوك خلال أسبوع عيد الأضحى 2021

أجازة البنوك في مصر خلال عيد الأضحى المبارك 2021

اسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 17 /7 /2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

11:08 م

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

10:32 م

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

09:25 م

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

10:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان