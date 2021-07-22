الزمالك يرفض شروط بيراميدز للتخلي عن دونجا





كشف مصدر بنادي الزمالك آخر تطورات مفاوضات مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء، للتعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز في الفترة المقبلة.





الزمالك يرفض مطالب بيراميدز المالية بشأن دونجا





وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، لديهم تحفظ على شروط وطلبات بيراميدز الخاصة بالاستغناء عن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي.





وأكد المصدر أن نبيل دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز يعد واحد من أهم المطلوبين لتدعيم خط الوسط الأبيض في الموسم الجديد.





وتابع المصدر أن طلبات بيراميدز في الحصول على خدمات الثنائي أحمد فتوح ومصطفي فتحي، مرفوض من قبل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك.





ومن المنتظر أن يعرض الزمالك على بيراميدز مبلغ لشراء نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، بالإضافة لعرض لاعبين آخرين بعيداً عن فتوح ومصطفي فتحي لاتمام الصفقة.



