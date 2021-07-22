Advertisements

ديباي: اللعب إلى جانب ميسي يعد حلماً بالنسبة لي

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعرب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، اليوم الخميس، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف برشلونة، مشيراً إلى أنه كان يحلم منذ الصغر بالانضمام إلى النادي الكتالوني، وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام على أرضية ملعب الكامب نو.

وقال ديباي خلال مؤتمر تقديمه مع برشلونة، بعد الانضمام إليه حتى عام 2023 «من الرائع بالنسبة لي التواجد في برشلونة، أي شخص يعرف مدى أهمية هذا النادي على الصعيد العالمي».

وأكد اللاعب أنه سيسعى لتقديم أفضل ما لديه، خاصة أنه يعمل تحت إمرة المدير الفني رونالد كومان، الذي وضع ثقته فيه منذ البداية، وطالب بالتعاقد معه منذ توليه قيادة الفريق الكتالوني، بعد أن تولى تدريبه لفترة في منتخب هولندا.

وعن اللاعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفاد «اللعب إلى جانب ميسي يعد حلماً بالنسبة لي، هو أسطورة وأفضل لاعب في العالم، لديه مهارات رائعة وأنا من ضمن مشجعيه، أي لاعب في العالم يتمنى اللعب إلى جانبه».

أشار المهاجم الهولندي إلى أن أزمة سقف الرواتب وتأخر قيده لا تقلقه، خاصة أن الأمر بين يدي الإدارة وتسعى لحله في أقرب فرصة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي ليون ديباي برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ 43 دقيقة

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

كومان يضغط على برشلونة من أجل ضم ديباي

باريس سان جيرمان يتدخل لخطف هدف برشلونة

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

11:08 م

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

10:32 م

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

09:25 م

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

10:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان