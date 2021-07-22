ديباي: اللعب إلى جانب ميسي يعد حلماً بالنسبة لي

أعرب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، اليوم الخميس، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف برشلونة، مشيراً إلى أنه كان يحلم منذ الصغر بالانضمام إلى النادي الكتالوني، وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام على أرضية ملعب الكامب نو.





وقال ديباي خلال مؤتمر تقديمه مع برشلونة، بعد الانضمام إليه حتى عام 2023 «من الرائع بالنسبة لي التواجد في برشلونة، أي شخص يعرف مدى أهمية هذا النادي على الصعيد العالمي».





وأكد اللاعب أنه سيسعى لتقديم أفضل ما لديه، خاصة أنه يعمل تحت إمرة المدير الفني رونالد كومان، الذي وضع ثقته فيه منذ البداية، وطالب بالتعاقد معه منذ توليه قيادة الفريق الكتالوني، بعد أن تولى تدريبه لفترة في منتخب هولندا.





وعن اللاعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفاد «اللعب إلى جانب ميسي يعد حلماً بالنسبة لي، هو أسطورة وأفضل لاعب في العالم، لديه مهارات رائعة وأنا من ضمن مشجعيه، أي لاعب في العالم يتمنى اللعب إلى جانبه».





أشار المهاجم الهولندي إلى أن أزمة سقف الرواتب وتأخر قيده لا تقلقه، خاصة أن الأمر بين يدي الإدارة وتسعى لحله في أقرب فرصة.



