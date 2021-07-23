موسيماني يحسم ملف الصفقات الجديدة في الأهلي

أبلغ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه بملف التدعيمات المطلوب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ووضع المدير الفني، تدعيم مركز المهاجم على رأس أولوياته التعاقدية، في ظل تراجع مستوى والتر بواليا ومروان محسن، واقتراب الثنائي من الرحيل.





من ناحية أخرى، أكد موسيماني على إدارة ناديه سرعة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار إلى إنبي، من أجل تدعيم مركز الجبهة اليمنى.





وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع الموزيمبيقي ميكيوسيني لاعب سيمبا التنزاني، بالصيف الجاري.





وحقق المارد الأحمر مؤخرًا لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية دون رد.



