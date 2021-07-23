Advertisements

موسيماني يحسم ملف الصفقات الجديدة في الأهلي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
أبلغ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه بملف التدعيمات المطلوب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووضع المدير الفني، تدعيم مركز المهاجم على رأس أولوياته التعاقدية، في ظل تراجع مستوى والتر بواليا ومروان محسن، واقتراب الثنائي من الرحيل.

من ناحية أخرى، أكد موسيماني على إدارة ناديه سرعة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار إلى إنبي، من أجل تدعيم مركز الجبهة اليمنى.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع الموزيمبيقي ميكيوسيني لاعب سيمبا التنزاني، بالصيف الجاري.

وحقق المارد الأحمر مؤخرًا لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية دون رد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسويماني كره القدم الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم ملف الصفقات الجديدة في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

موسيماني يحسم مصير محمد إبراهيم

موسيماني يحسم مصير ثلاثي الأهلي

موسيماني ينتظر جلسة الخطيب لحسم ملف الصفقات والراحلين في الأهلي

خاص.. موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

موسيماني يحسم موقفه من ملف الصفقات الجديدة وعودة المعارين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:40 ص

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

10:40 م

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

11:08 م

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

09:25 م

مجزرة في برشلونة.. طرد 9 لاعبين دفعة واحدة

10:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان