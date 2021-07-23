رد فعل جريزمان على أنباء رحيله عن يرشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني يحافظ على هدوءه ويعمل باحتراف وذلك على الرغم من الشائعات المستمرة بشأن مستقبله مع البرسا.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن جريزمان تدرب خلال اليومين الماضيين بابتسامته المعتادة وبالاحتراف الذي لطالما تميز به.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان الذي لم يتحدث معه مسئولي برشلونة من أجل تخفيض راتبه كما حدث مع بيكي وبوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا لا يُفكر إلا في البرسا وينتظر لما سيُقرره النادي الكتالوني معه.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اسم جريزمان ارتبط بالعودة إلى صفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة تبادلية مع نجم الروخيبلانكوس الإسباني ساؤول نيجويز من أجل تقليل الرواتب في برشلونة حتى يستطيع تجديد عقدالأرجنتيني ليونيل ميسي.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن تقارير صحفية زعمت أن برشلونة عرض جريزمان على يوفنتوس الإيطالي من أجل مبادلته بالأرجنتيني باولو ديبالا لكن البرسا نفى الأمر بشكل قاطع ليظهر اسم مانشستر سيتي الإنجليزي.







