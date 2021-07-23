أول قارئة قرآن في المؤتمرات: تعلمت التلاوة وأنا عندي٣ سنين

قالت الزهراء حلمي، أول فتاة تتلو القرآن في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها تعلمت تلاوة القرآن وعمرها 3 سنوات عندما توفى والدها، وقامت والدتها بتربيتها، وتوجيهها لحفظ القرآن الكريم.





وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على فضائية "cbc"، اليوم الخميس أنها تعلمت إجادة القرآن الكريم مع الشيخ أحمد طلال.



