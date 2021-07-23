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روبي تتعاقد على عمل فني جديد.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تتعاون الفنانة روبي، مع الملحن محمد رحيم، في عمل غنائي جديد، وهذا ما أعلنه الملحن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشر محمد رحيم صورة جمعتهما في الأستوديو من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”، وعلق، قائلاً: “نستعد لعمل فني جديد .. قريباً جداً”.



يذكر أن الفنانة روبي، طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلبي بلاستيك" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وأحدثت "روبي" ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال الشروط التي أعلنت لدخول حفلها بالساحل الشمالي، والتي كانت بين مؤيد ومعارض لهذه الشروط.



روبي تتعاقد على عمل فني جديد.. تعرف على التفاصيل
روبي تتعاقد على عمل فني جديد.. تعرف على التفاصيل

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