أهداف مبادرة التمويل العقاري وشروطها

أصدر البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشمل تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً .





مبادرة التمويل العقاري





وتهدف مبادرة التمويل العقاري إلى القضاء علي أزمة الإسكان والتقليل من قيمة الإيجار الشهري وجشع الملاك، حيث استغلوا احتياج الشباب والأسر ليزيدوا قيمة الإيجارات الشهرية بشكل مفزع.





أهداف مبادرة التمويل العقاري





كما تتضمن مبادرة التمويل العقاري القضاء على مشاكل السكن التيعانت منها الأسر علي مدار سنوات عديدة، حيث تتيح لهم تملك الشقق بأسعار تتوافق مع دخولهم المحدودة.





شروط مبادرة التمويل العقاري





أن يبلغ الحد الأدني للمرتب للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه بينما يتحدد الحد الأقصى بالنسبة لمحدودي الدخل وفقا والإعلان المعلن من قبل صندوق التمويل العقارى، وفى إعلانه الأخير بلغت قيمة الدخل للأسرة ( زوج/زوجة/أولاد قصر): من كافة المصادر بما لا يزيد عن 68400 جنيه سنوياً حوالى 5700 جنيه شهرياً ، أما بالنسبة للأعزب لا يزيد صافي الدخل من كافة مصادر دخله عن 50400 جنيه سنوياً بما يعادل 4200 جنيه شهرياً.





ألايقل سن المقترض عن 21 عام في تاريخ منح التمويل.





شروط استفادة من هم فوق الـ60 عاما من مبادرة التمويل العقاري





أن يحملوا الجنسية المصرية.





أن يكون الحد الأقصى لمدة القرض 30 سنة طبقا لمبادرة التمويل العقاري الجديدة.





قيمة الوحدة 350 ألف جنيه ، واالدفعة المقدمة تكزن بنسبة 20% من سعر الوحدة وفقا والتقييم و بحد اقصي 50% مع إتاحة تقسيطها على 3 سنوات.





قيمة التمويل حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا للتقييم.





القسط الشهري يتم احتساب نسبة عبء الدين (القسط الشهري) بحد اقصى 40% من صافي الدخل الشهري.







