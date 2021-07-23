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بإطلالة كاجوال.. أحمد صلاح حسنى من أحدث جلسة تصويرية له

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان أحمد صلاح حسنى، جمهوره ومحبيه، صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر صلاح حسنى بإطلالة كاجوال مرتديا ايس كاب وتي شيرت باللون الأسود، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.


ويعد مسلسل "الدايرة"، من أحدث أعمال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي عُرض في الموسم الشتوي الماضي، وتكون من 45 حلقة، وشاركه التمثيل كلا من الفنانة إيمان العاصي، ومها أبو عوف، ومحمد على رزق، ومحمود حافظ

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