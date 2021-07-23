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بفستان أنيق.. زينة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

الجمعة 23/يوليو/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لتتصدر غلاف مجلة "Soul" العربية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت زينة بفستان مُجسم أنيق قصير ومكشوف من إحدى الساقين، ومطرز من ناحية الصدر بإكسسوارات سوداء، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة تتناسب معها، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن زينة، شاركت مسلسل “كله بالحب"، من بطولتها، هى وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

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