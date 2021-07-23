بعد حوادث الغرق في الإسكندرية.. مناشدة عاجلة من "غواصين الخير" (فيديو)

كشف الكابتن إيهاب المالحي، غواص من مجموعة غواصين الخير، عن حصيلة غرقى الشواطئ بالمحافظات وخاصة بالإسكندرية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.





وقال المالحي، في مناشدة للأهالي، إن هناك 3 غرقى في الإسكندرية غرقوا أمس واليوم، بالإضافة إلى غريق في مدينة إدكو بالبحيرة، نتيجة اشتداد الرياح التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأمواج ما ساعد في زيادة حالات الغرق.





وتابع: "إمبارح جالنا حالة غرق في شاطئ اسحاق حلمي بمنطقة محمد نجيب بالإسكندرية، وده كان الساعة 7 المغرب، وفي أكتر من واحد نزلوا البحر فجر اليوم ولم يخرجوا حتى تمكنوا من استخراج الجثة في التاسعة من صباح الخميس، إلى جانب الغرقى الذين تم استخراج جثثهم من شواطئ العجمي وأدكو بالبحيرة".





وأكد أن أغلب هذه الحالات نزلت إلى المياه قبل موعد الإنقاذ أي قبل السابعة صباحا، متابعا: "أرجوكم حافظوا على نفسكم ومحدش ينزل أي شاطئ مفتوح في الإسكندرية، بسبب حالات الغرق الأهالي بايتين على البحر، وفي حالة انهيار.. امنعوا عيالكم ينزلوا البحر".





وشهدت محافظة الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك 3 حوادث غرق داخل شواطئها، بالتزامن مع توافد المصطافين والأهالي إلى الشواطئ، لقضاء عطلة العيد.





وشهد شاطئ إسحاق حلمي حالة غرق لشاب 18 سنة في الساعات المبكرة لصباح الأربعاء يدعى "أحمد.ع"، فيما تم إنقاذ شقيقه، عقب دخولهما منطقة مياه عميقة.





كما شهد شاطئ الزهور بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية حادث غرق يوم الخميس، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.



