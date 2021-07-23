Advertisements
"البنتاجون": الولايات المتحدة تفكر في ردع إيران وميليشياتها
الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:17 ص
Advertisements
أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أكدت أن الولايات المتحدة تفكر في ردع إيران والميليشيات التابعة لها في المنطقة.
وأشار البنتاجون، إلى أن إيران تمول وتسلح الميليشيات التي تهاجم المصالح الأميركية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهناك أحاديث عن إمكانية التقارب الأمريكي - الإيراني، وعقد صفقة للعودة إلى الاتفاق النووي مرة أخرى، إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements