"البنتاجون": الولايات المتحدة تفكر في ردع إيران وميليشياتها

أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أكدت أن الولايات المتحدة تفكر في ردع إيران والميليشيات التابعة لها في المنطقة.





وأشار البنتاجون، إلى أن إيران تمول وتسلح الميليشيات التي تهاجم المصالح الأميركية.



