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"تركيزك قليل".. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قاسية لـ"قفشة"

الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة لـ محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بعد تعادل نادي الأهلي مع نادي البنك الأهلي، فى بطولة الدوري المصري الممتاز.




وكتب نبيل الحلفاوي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا "عتاب على لاعبنا المتميز قفشة.. تركيزك في التمريرات القاتلة (مهمة صانع اللعب الأساسية) أقل كثيرا من تركيزك في التسديد".



وانتهت أحداث مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

 

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