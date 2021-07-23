"تركيزك قليل".. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قاسية لـ"قفشة"



عتاب على لاعبنا المتميز قفشة.. تركيزك في التمريرات القاتلة (مهمة صانع اللعب الأساسية) أقل كثيرا من تركيزك في التسديد. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) July 22, 2021

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة لـ محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بعد تعادل نادي الأهلي مع نادي البنك الأهلي، فى بطولة الدوري المصري الممتاز.وكتب نبيل الحلفاوي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا "عتاب على لاعبنا المتميز قفشة.. تركيزك في التمريرات القاتلة (مهمة صانع اللعب الأساسية) أقل كثيرا من تركيزك في التسديد".وانتهت أحداث مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.