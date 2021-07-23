موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2021





تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو 2020.

احتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة اقتنصها من منتخب إسبانيا بينما تذيلت الأرجنتين المجموعة بلا رصيد من النقاط بعد خسارتها على يد أستراليا بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين يوم الأحد 25 يوليو2021 على ملعب سابورو دوم معقل نادي كونسادول سابورو الياباني.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت مصر والساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قنوات بي أن سبورتس.



