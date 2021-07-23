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"استجابة بطيئة للعلاج"..تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز غير مبشرة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:19 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعيش الفنانة دلال عبد العزيز حالة نفسية صعبة وذلك بسبب تواجدها في المستشفى لفترة كبيرة وذلك إثر معاناتها بسبب أعراض ما بعد إصابتعا بفيروس كورونا.

وكشفت تصريحات صحفية أن تواجد الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى طول هذه الفترة يؤدي إلى قلة استجابتها للعلاج ويؤثر بشكل سلبي على صحتها ويخشى الأطباء عدم استجابتها بشكل كلي.

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا منذ فترة كبيرة حيث تظن حتى الآن أنه يتلقى العلاج ويمنعها الأطباء من رؤيته أو التحدث معه.

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