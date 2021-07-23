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نجم بايرن ميونخ بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لتقديم عرض من أجل التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني وذلك تحسبا لإمكانية رحيل نجم خط الوسط الفرنسي بول بوجبا.
وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن عقد بوجبا الذي عاد إلى مانشستر يونايتد العام 2016 بصفقة قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني ينتهي في صيف العام المقبل ولا توجد بوادر بشأن إمكانية تجديد العقد.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع الألماني ليون جوريتسكا نجم خط وسط بايرن ميونخ الذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري في العام المقبل.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن تقارير صحفية ألمانية أن جوريتسكا لم يبدي أي رغبة بشأن إمكانية تجديد عقده مع بايرن ميونخ وهو الأمر الذي يريد مانشستر يونايتد استثماره للفوز بخدمات النجم الألماني.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مهتمان أيضا بخدمات جوريتسكا لكن رغبة مانشستر يونايتد تبدو أقوى وأكثر جدية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رغبة مانشستر يونايتد تأتي في ظل ورود أنباء حول رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع بوجبا بسعر زهيد في الصيف الحالي مع تبقي موسم واحد فقط في عقده مع النادي الإنجليزي.

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بايرن ميونخ الدوري الالماني الدوري الألماني 2021 - 2022

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