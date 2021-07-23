"العارف" في المقدمة.. تعرف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021

عادت السينما المصرية بقوة مرة أخري بعد غياب قرابة من عام بسبب تفشي فيروس كورونا، لتقديم الأفلام التى تنوعت ما بين الكوميديا والاكشن، واستطاعت أن تحقق إيرادات عالية، وكان فى مقدمتهم فيلم "العارف"، للنجم أحمد عز.





يرصد موقع "الفجر الفني" إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021:









العارف





حصد فيلم "العارف"، 12 مليونًا و400 ألف جنيه، وحقق رقما قياسيا في عام 2021، وهو أعلى إيراد يومي أول أيام عيد الأضحى متجاوزا حاجز 3 ملايين جنيه، ليتصدر المركز الأول.





"العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، ركين سعد أحمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوي -المشرف العام على الانتاج في شركة سينرجى فيلمز.









البعض لا يذهب للمأذون مرتين









بينما احتل المركز الثاني فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، حيث حقق 7 ملايين 139 ألف جنيه خلال أيام العيد ليصل إجمالي إيراداته18 مليونا و771 ألف جنيه في أسبوعين.





فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدوانى وبيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجسد كريم عبد العزيز خلال أحداث الفيلم أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.









مش أنا





فيما جاء فيلم "مش أنا"، فى المركز الثالث، وعلى الرغم من الضجة التى حدثت بين بطلي العمل تامر حسني وحلا شيحة، إلا أن الفيلم حقق 4 ملايين و958 آلف جنيه، وبلغت إجمالي إيراداته منذ بدء عرضه 30 مليون جنيه في 4 أسابيع.









مش أنا: من بطولة تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.









أحمد نوتردام





وكان المركز الرابع من نصيب النجم رامز جلال بفيلم "أحمد نوتردام" الذي حقق 95 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 18 مليونا و668 ألف جنيه في 7 أسابيع.









الفيلم من بطولة كلا من رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.





ماما حامل





بينما حصل فيلم ماما حامل أيام العيد على 19 ألف جنيه، ووصل إجمالي إيراداته إلى 4 ملايين و396 ألف جنيه.





وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقي، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبد الرحمن.





وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أسرة ليلى علوي المتزوجة من بيومي فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغني ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوي