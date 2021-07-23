تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو





يترقب عشاق كرة القدم دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو لمتابعة مباريات البطولة التي تضم 16 منتخب أوليمبي تم تقسيمهم على أربع مجموعات.

وتعادل منتخب مصر سلبيًا أمام منتخب إسبانيا في حين استطاع منتخب أستراليا تحقيق مفاجأة قوية الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة في افتتاح مشواره بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو باليابان.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت القطرية مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر عبر قنوات الشبكة القطرية التي قررت إذاعة مباريات منتخب الفراعنة والمنتخب السعودي فى منافسات كرة القدم على القناة المفتوحة .

وستقوم قناة beIN SPORTS HD 7 ببث مباراة مصر والارجنتين في أولمبياد طوكيو بالإضافة إلى فعاليات مصر في البطولة وترددها الآتي :-

- القمر الصناعي : نايل سات- 12604 - أفقي- 27500 - (2 /3)

- القمر الصناعي : سهيل سات- 11623 - عامودي - 27500 - (2 /3)

بينما تردد القناة المفتوحة العامة لشبكة قنوات بى إن سبورت الناقلة لمباراة مصر والارجنتين في أولمبياد طوكيو 2021:

القمر الصناعي للقناة: نايل سات

التردد: 11052

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4



