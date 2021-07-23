على رأسهم هند صبري.. نجوم الفن يطلقون مبادرة لمساعدة تونس في أزمة كورونا



تمرّ دولة تونس حاليّاً بفترة حرجة، حيث تفشي فيها الوباء بشكل كبير وسجّلت فيها الوفيّات رقماً قياسياً مُقارنة بعدد سُكان البلاد، وهناك بعض من نجوم تونس تضامنوا من أجل مساعدة بلدهم على رأسهم الفنانة هند صبري.



حيث أطلقت هند صبري حملة لجمع التبرعات وتوفير أنابيب الأكسجين ضمن مبادرة: "الاوكسجين للجميع"، وعبرت في مقطع فيديو لها على حسابها بموقع إنستجرام، عن إطلاقها لحملة جمع التبرعات، وقدمت مجموعة من المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي للبلاد التونسية المتضررة من جائحة كورونا.



كما تبرعت الفنانة لطيفة المقيمة بمصر ب100 جهاز توليد اكسجين وقامت بوضعها داخل السفارة التونسية بالقاهرة في انتظار شحنها إلى تونس. وقد انتقلت إلى مقر السفارة والتقت السفير الذي حضر بنفسه عملية خزن الأجهزة بمقر السفارة في انتظار شحنها.



بينما البعض من الفنانين الآخرين، قاموا بإطلاق نداءات لمساعدة بلادهم على مواجهة جائحة كورونا، حيث نشر كلا من صابر الرباعي ودرة زروق تدوينات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي دعوا من خلالها البلدان العربية إلى مساعدة تونس في أزمتها الصحية.

