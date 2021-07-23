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باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع بوجبا

الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
وكالات
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يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مهتماً بالتعاقد مع لاعب منتخب فرنسا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، حسبما أفاد تقرير إعلامي اليوم الخميس.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية على موقعها الإلكتروني الرسمي أن بوغبا، الذي دخل في السنة الأخيرة من عقده الحالي مع يونايتد، تجرى محادثات الآن بين ممثليه وإدارة النادي الإنجليزي لتجديد التعاقد.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يكن هناك اتصال بين مانشستر يونايتد وسان جيرمان، ولم يكن هناك عرض رسمي، لكن بوغبا يريد تقييم جميع خياراته قبل اتخاذ قرار بشأن ما قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته الكروية.

وأوضح مينو رايولا، وكيل بوغبا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن بوغبا "غير سعيد" داخل قلعة أولد ترافورد، و"يحتاج إلى تغيير في المشهد"، وحثه على مغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جانبه، قال بوغبا، أثناء وجوده مع منتخب فرنسا ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" الشهر الماضي، إنه لم يكن هناك "عرض ملموس" من يونايتد.

وعاش اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2018 مع المنتخب الفرنسي أوقاتاً متباينة منذ انضمامه إلى يونايتد قادماً من يوفنتوس الإيطالي عام 2016 في صفقة قياسية آنذاك.

وبينما أظهر في مناسبات موهبته الضخمة، وجد بوغبا نفسه بعيداً عن القائمة الأساسية ليونايتد موسم 2018 / 2019، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وقضى وقتاً متواضعاً في الموسمين الماضيين بينما كان مرتبطاً في كثير من الأحيان بالرحيل عن النادي.

ويمكن لبوغبا (28 عاماً) توقيع عقد مسبق مع ناد آخر في يناير (كانون الثاني) المقبل، إذا اختار عدم تمديد عقده مع مانشستر يونايتد.

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